Боевик «Азова»* арестован после проникновения в РФ под видом беженца
Гражданин Украины заключен под стражу до 6 апреля.
© Фото: ФСБ РФ
Суд в Ростове-на-Дону заключил под стражу боевика националистического батальона «Азов»* (признан террорганизацией в РФ), который проник на территорию России под видом беженца. Сам арестованный является гражданином Украины.
«Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде заключения под стражу до 6 апреля», - сказал РИА Новости представитель УФСБ по Ростовской области.
Напомним, Федеральная служба безопасности РФ сообщила о задержании украинца утром 15 февраля. Член полка «Азов»* в России занимался пропагандой среди молодежи. Против украинца было возбуждено уголовное дело по статье об участии в деятельности террористической организации.
* «Азов» - террористическая организация, запрещенная на территории РФ.