Боевик «Азова»* арестован после проникновения в РФ под видом беженца

Гражданин Украины заключен под стражу до 6 апреля.

© Фото: ФСБ РФ

Суд в Ростове-на-Дону заключил под стражу боевика националистического батальона «Азов»* (признан террорганизацией в РФ), который проник на территорию России под видом беженца. Сам арестованный является гражданином Украины.

«Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде заключения под стражу до 6 апреля», - сказал РИА Новости представитель УФСБ по Ростовской области.

Напомним, Федеральная служба безопасности РФ сообщила о задержании украинца утром 15 февраля. Член полка «Азов»* в России занимался пропагандой среди молодежи. Против украинца было возбуждено уголовное дело по статье об участии в деятельности террористической организации.

* «Азов» - террористическая организация, запрещенная на территории РФ.