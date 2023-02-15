Лавров: новая внешнеполитическая концепция РФ нацелена на прекращение монополии Запада

Министр заявил, что Запад хочет контролировать развитие человечества, чтобы установить свое мировое господство.

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В российской обновленной концепции внешней политики речь пойдет о том, чтобы остановить монополию Запада на установление хода международной жизни. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе «правительственного часа» в Государственной думе РФ.

«Рамки должны впредь определяться не в его (Запада. - Прим. ред.) эгоистических интересах, а на справедливо универсальной основе баланса интересов, как того требует Устав ООН, закрепивший принцип суверенного равенства всех государств», - заявил Лавров.

При этом Запад, прикрываясь заявлениями о деколонизации и «распаде России», готовится «отбросить РФ на десятилетия». Коллективный Запад намерен контролировать развитие человечества для того, чтобы установить свое мировое господство, отметил глава МИД РФ.

Также Лавров заявил о провале попыток Запада изолировать Россию. Это вынуждены признать и недружественные нашей стране государства.