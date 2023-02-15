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Матвиенко объяснила, из-за чего переносится заседание Совфеда

Елизавета Потейчук
12:53 15.02.2023
Спикер Совфеда при этом подчеркнула, что о проведении дополнительного заседания речи не идет.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Совет Федерации РФ перенесет на 22 февраля заседание, которое было запланировано на 1 марта. Как объяснила председатель Совфеда Валентина Матвиенко, решение принято в связи с просьбой правительства до 1 марта рассмотреть законы об изменении Бюджетного и Налогового кодекса.

«Мы сдвигаем заседание с 1 марта на 22 февраля. Почему? Потому что правительство обратилось к нам с просьбой - до 1 марта надо принять несколько законов, касающихся Налогового и Бюджетного кодекса, чтобы они уже заработали с 1 марта, нормально формировался бюджет, иначе мы потеряем месяц», - сказала спикер СФ во время заседания палаты.

Матвиенко подчеркнула, что информация о переносе заседания породила множество фейков в Сети. При этом она призвала не верить лживым сведениям и выразила надежду, что фейки публиковаться больше не будут. Вместе с тем Матвиенко указала, что о проведении дополнительного заседания речи нет.

Напомним, утром 15 февраля источник в верхней палате, сообщил РИА Новости, что Госдума и Совфед соберутся на внеплановое заседание 22 февраля.

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