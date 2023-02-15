Опубликованы кадры задержания азовца*, проникшего в РФ под видом беженца

Украинец проник в РФ под видом беженца и занимался пропагандой среди молодежи.

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Федеральная служба безопасности РФ сообщила, что в Ростове-на-Дону задержан гражданин Украины, который приехал в Россию из Украины в статусе беженца и занимался пропагандой среди молодежи. По данным ведомства, украинец является членом националистического батальона «Азов»* (запрещен в России).

«Несмотря на признание “Азова”* террористической организацией, придерживаясь ультраправых неонацистских взглядов, пропагандировал среди молодежи г. Ростова-на-Дону интересы террористической организации», - сказано в сообщении ведомства.

Против украинца было возбуждено уголовное дело по статье об участии в деятельности террористической организации. Иностранный гражданин арестован. По месту его жительства сотрудники ФСБ нашли и изъяли агитационные материалы и символику нацбатальона.

Ранее ФСБ пресекла организацию незаконного пребывания иностранцев в Московском и Липецком регионах.

* «Азов» - террористическая организация, запрещенная на территории РФ.