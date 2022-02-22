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Путин заявил, что Киев «убил» Минские договоренности задолго до признания ДНР и ЛНР

Виктория Ивашечкина
19:30 22.02.2022
Путин заявил, что Киев «убил» Минские договоренности задолго до признания ДНР и ЛНР.
Путин заявил, что Киев «убил» Минские договоренности задолго до признания ДНР и ЛНР
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Президент РФ Владимир Путин заявил, что Киев «убил» Минские договоренности задолго до признания Россией независимости ДНР и ЛНР.

По словам российского лидера, РФ была заинтересована в реализации Минских соглашений, потому что это результат компромисса.

«Власти Украины публично заявляли, что они не будут исполнять Минские соглашения, РФ не могла дальше терпеть геноцид народа Донбаса», - добавил Владимир Путин в ходе пресс-конференции.

Российский президент также уточнил, что Россия будет оказывать ДНР и ЛНР необходимую военную помощь. Путин подчеркнул, что РФ признала независимость республик в тех границах, которые обозначены в их конституциях.

Президент России в понедельник, 21 февраля, подписал указы о признании независимости ЛНР и ДНР. Также глава РФ заключил с их лидерами - Леонидом Пасечником и Денисом Пушилиным - договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи. Комитеты Госдумы по международным делам и по делам СНГ 22 февраля рекомендовали нижней палате парламента ратифицировать эти договоры. 

О необходимости признать независимость ДНР и ЛНР Путин заявил накануне во время телеобращения к гражданам вечером в понедельник, 21 февраля. Президент РФ отметил критический и острый характер ситуации в Донбассе.

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