Эрдоган заявил, что цена за изоляцию России будет для Европы «бесконечной»

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Цена за изоляцию России для европейских стран будет «бесконечной». Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Вопрос о последствиях попыток Запада изолировать РФ турецкому лидеру задал корреспондент программы «Москва.Кремль.Путин» на телеканале «Россия 1».

«Цена будет бесконечной», — ответил Эрдоган.

Президент Турции также добавил, что эту цену все больше платит Европа, в том числе Польша.

Ранее Эрдоган заявил, что архитектура глобальной безопасности следует разработать заново. По его словам, она должна быть основана на более справедливом и равноправном понимании.