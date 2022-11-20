Эрдоган заявил, что цена за изоляцию России будет для Европы «бесконечной»
Турецкий лидер считает, что европейские страны «все больше» платят эту цену.
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Цена за изоляцию России для европейских стран будет «бесконечной». Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
Вопрос о последствиях попыток Запада изолировать РФ турецкому лидеру задал корреспондент программы «Москва.Кремль.Путин» на телеканале «Россия 1».
«Цена будет бесконечной», — ответил Эрдоган.
Президент Турции также добавил, что эту цену все больше платит Европа, в том числе Польша.
Ранее Эрдоган заявил, что архитектура глобальной безопасности следует разработать заново. По его словам, она должна быть основана на более справедливом и равноправном понимании.