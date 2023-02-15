Два ракетоносца Ту-95МС пролетели над акваториями Чукотского и Охотского морей

Общая продолжительность полета стратегических ракетоносцев превысила семь часов, полет выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

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Два стратегических ракетоносца Ту-95МС выполнили плановый полет над нейтральными водами акваторий Чукотского и Охотского морей. Об этом сообщает Минобороны России.

В заявлении российского оборонного ведомства говорится, что общая продолжительность полета составила более семи часов. При этом истребительное сопровождение обеспечивали экипажи самолетов Су-30 объединения ВВС и ПВО Восточного военного округа.

Также Министерство обороны сообщило о том, что накануне два ракетоносца Ту-95МС выполнили полет над нейтральными водами акватории Берингова моря.

Ранее МО РФ заявляло о выполнении полета двумя стратегическими сверхзвуковыми ракетоносцами Ту-160. Они пролетели над акваториями Баренцева и Норвежского морей, тогда продолжительность полета превысила 13 часов.

В Минобороны России подчеркнули, что все полеты самолетов ВКС России выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. Также в МО РФ добавили, что летчики дальней авиации регулярно летают над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Тихого океана, а также над нейтральными водами Черного и Балтийского морей.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов