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Два ракетоносца Ту-95МС пролетели над акваториями Чукотского и Охотского морей

11:19 15.02.2023
Общая продолжительность полета стратегических ракетоносцев превысила семь часов, полет выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Два стратегических ракетоносца Ту-95МС выполнили плановый полет над нейтральными водами акваторий Чукотского и Охотского морей. Об этом сообщает Минобороны России. 

В заявлении российского оборонного ведомства говорится, что общая продолжительность полета составила более семи часов. При этом истребительное сопровождение обеспечивали экипажи самолетов Су-30 объединения ВВС и ПВО Восточного военного округа. 

Также Министерство обороны сообщило о том, что накануне два ракетоносца Ту-95МС выполнили полет над нейтральными водами акватории Берингова моря.

Ранее МО РФ заявляло о выполнении полета двумя стратегическими сверхзвуковыми ракетоносцами Ту-160. Они пролетели над акваториями Баренцева и Норвежского морей, тогда продолжительность полета превысила 13 часов. 

В Минобороны России подчеркнули, что все полеты самолетов ВКС России выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. Также в МО РФ добавили, что летчики дальней авиации регулярно летают над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Тихого океана, а также над нейтральными водами Черного и Балтийского морей. 

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов

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