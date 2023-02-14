Два Ту-160 ВКС РФ выполнили полет над водами Баренцева и Норвежского морей

Согласно сообщению МО РФ, полет двух Ту-160 ВКС РФ осуществлялся на протяжении более 13 часов.

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Два стратегических ракетоносца Ту-160 ВКС Российской Федерации выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами акваторий Баренцева и Норвежского морей. Об этом сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.

В ходе полета экипажи дальней авиации в воздухе осуществили дозаправку самолетов топливом. Общая продолжительность полета российских стратегических ракетоносцев составила более 13 часов.

Все полеты самолетов ВКС России выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

Ранее плановый полет стратегическими ракетоносцами Ту-160 был выполнен над водами Северного Ледовитого океана. Согласно заявлению Минобороны России, полет продолжался более десяти часов.

Материал подготовили: Игнат Далакян, Николай Баранов