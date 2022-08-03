Через расстояния: участники СВО посредством телемоста пообщались с родными

Бойцы мотострелкового соединения общевойсковой армии ЦВО увидели близких и своих родных, смогли услышать слова ободрения и поддержки, и передали привет.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Участники специальной военной операции (СВО) смогли пообщаться со своими родными и близкими. Это стало возможным благодаря уже отработанной практике организации телевизионных мостов. Минобороны России опубликовало кадры одного из таких сеансов связи с зоной проведения спецоперации.

Военнослужащие мотострелкового соединения общевойсковой армии Центрального военного округа (ЦВО), задействованные в СВО, смогли увидеться с родственниками из поселка Тоцкое в Оренбургской области.

Теплые слова поддержки своим коллегам сказали сослуживцы, пребывающие в пункте постоянной дислокации, а также юнармейцы и представители общественных организаций. В свою очередь военнослужащие выразили гражданским и своим родным слова благодарности.

«Вам огромное спасибо, что поддерживаете нас, и мы будем успешно выполнять задачи благодаря вашей поддержке», - поблагодарили собравшихся участники спецоперации из зоны ее проведения.

В завершении мероприятия их родственники и дети организовали импровизированный концерт, во время которого прозвучали гитарные композиции и вокальное исполнение песен.

Ранее подобный сеанс связи с Родиной был организован между Екатеринбургом и военнослужащими группировки ЦВО после боев за освобождение Луганской Народной Республики.

Материал подготовили: Марина Крижановская, Николай Баранов.