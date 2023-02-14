ФСБ пресекла организацию незаконного пребывания иностранцев в Московском и Липецком регионах

Согласно информации следствия, злоумышленники, в частности, изготавливали для иностранцев поддельные документы для их дальнейшей легализации на территории РФ.

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Федеральная служба безопасности Российской Федерации (ФСБ) при силовой поддержке Росгвардии предотвратила деятельность межрегиональной группы, специализировавшейся на организации незаконного пребывания граждан иностранных государств на территории Московского и Липецкого регионов.

«В настоящее время организатор и четыре активных участника указанной межрегиональной группы задержаны, в отношении них проводятся следственные действия. Организатору избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», - говорится в сообщении ведомства.

По данным следствия, участники группы за деньги изготавливали для иностранцев поддельные документы, помогали в заключении фиктивных браков, установлении отцовства над детьми из числа россиян для дальнейшей легализации иностранных граждан на территории РФ.



Отмечено, что всего было проведено 45 обысковых мероприятий, допрошены свыше 30 свидетелей. Сотрудники ФСБ изъяли поддельные миграционные документы, материалы теневой отчетности и деньги, полученные противоправным путем.

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