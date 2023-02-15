Николай Сванидзе пришел в сознание, но пока находится в реанимации, сообщила член СПЧ Меркачева.

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Член президентского совета по правам человека (СПЧ) Ева Меркачева сообщила, что журналист Николай Сванидзе выведен из медикаментозного сна. В беседе с РИА Новости Меркачева подчеркнула, что Сванидзе пришел в сознание.

«Он пока в реанимации, он еще на ИВЛ. Он в сознании, улыбается, бодрый уже», - сказала собеседница агентства.

Напомним, сообщения о госпитализации журналиста Николая Сванидзе появились 6 февраля. Мужчина попал в медучреждение с отеком легких. Состояние правозащитника оценивалось как тяжелое.

Вчера народный артист РФ Борис Щербаков сообщил «Звезде», что его выписали из больницы.