В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Журналист Николай Сванидзе выведен из медикаментозного сна

Елизавета Потейчук
10:43 15.02.2023
Николай Сванидзе пришел в сознание, но пока находится в реанимации, сообщила член СПЧ Меркачева.
Журналист Николай Сванидзе выведен из медикаментозного сна
© Фото: Рамиль Ситдиков, РИА Новости
Читайте нас на:

Член президентского совета по правам человека (СПЧ) Ева Меркачева сообщила, что журналист Николай Сванидзе выведен из медикаментозного сна. В беседе с РИА Новости Меркачева подчеркнула, что Сванидзе пришел в сознание.

«Он пока в реанимации, он еще на ИВЛ. Он в сознании, улыбается, бодрый уже», - сказала собеседница агентства.

Напомним, сообщения о госпитализации журналиста Николая Сванидзе появились 6 февраля. Мужчина попал в медучреждение с отеком легких. Состояние правозащитника оценивалось как тяжелое.

Вчера народный артист РФ Борис Щербаков сообщил «Звезде», что его выписали из больницы.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
10:50 В стране и мире
Видео
Опубликованы кадры задержания азовца*, проникшего в РФ под видом беженца
10:18 Армия
Видео
Сдавшийся украинский боевик призвал своих сослуживцев сложить оружие
10:00 В стране и мире
Видео
Момент удара американской HARM по жилому дому в Макеевке попал на видео
09:27 В стране и мире
Госдума и Совфед соберутся на внеплановое заседание 22 февраля
09:06 В стране и мире
Спасатели извлекли 77-летнюю женщину из-под руин спустя 212 часов после землетрясения в Турции
Популярное
Видео
Драка футболистов «Шинника» и «Миная» попала на видео
Упавший возле койки Саакашвили попал на камеры наблюдения в палате
Актер Ефремов попросил прекратить производство по ходатайству о замене наказания на принудительные работы
Посольство США призвало американцев покинуть Россию
Трещину в земле шириной более 200 метров в турецком Хатае сняли с коптера
Видео
Путин: на хамство нужно отвечать принципом «с волками жить - по-волчьи выть»
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.