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Нарышкин открыл памятную доску в МАРХИ в честь разведчика-нелегала Юрия Шевченко

Тимур Шерзад
11:07 15.02.2023
Разведчик Юрий Шевченко добывал ценную информацию для Отечества за рубежом с 1969 по 2001 год, в 2017-м ему было присвоено звание Героя России.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
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В основном корпусе Московского архитектурного института (МАРХИ) состоялось открытие памятной доски в честь выпускника вуза - легендарного советского и российского разведчика Юрия Шевченко. В торжественной церемонии принял участие директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин. 

«Могу с полной ответственностью заявить: на каждом этапе своего сложного пути, пути разведчика-нелегала, он (Юрий Шевченко. - Прим. ред.) честно и самоотверженно служил нашему народу, нашему великому Отечеству, отдавая этому служению всего себя до конца», - заявил Нарышкин.

Также в вестибюле основного корпуса МАРХИ была открыта выставка личных вещей Юрия Шевченко и его работ в живописи и графике.

Шевченко окончил МАРХИ в 1963 году и тогда же стал сотрудником КГБ. Он проходил подготовку для работы в особых условиях, как только окончил двухгодичный факультет школы КГБ. С 1969 года Шевченко уже участвует в нелегальной работе за рубежом. 

Там он участвовал в вербовке, добывал ценную информацию, создавал каналы ее получения. Проявив мужество и героизм и реализовав ряд сложнейших оперативных комбинаций, Шевченко вернулся в Россию в 2001 году, где занялся передачей своего опыта новому поколению разведчиков-нелегалов. 

В 2010 году Юрий Шевченко вышел в отставку, в мае 2017-го ему было присвоено звание Героя России. Шевченко скончался в ноябре 2020 года и был похоронен на Троекуровском кладбище. 

Ранее Сергей Нарышкин заявил, что на совершение бесчеловечных преступлений европейцев толкает жажда наживы.

© Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
© Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
© Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
© Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
© Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
© Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
© Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
© Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
© Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
© Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
© Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
© Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
© Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
© Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
© Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
© Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
© Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
© Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
© Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
© Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
© Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
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