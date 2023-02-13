Нарышкин заявил, что на совершение бесчеловечных преступлений европейцев толкает жажда наживы
Жажда наживы стала причиной совершения многих бесчеловечных преступлений европейцами, заявил глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин в ходе круглого стола, посвященного истории борьбы с колониальной политикой и ее влиянию на современный мир.
«Едва ли может быть вычеркнута из истории трансатлантическая работорговля, насильственное распространение в Китае опиумных наркотиков, уничтожение целых этносов и культур», - добавил директор СВР.
Он также отметил, что ради дешевых ресурсов и колоссальных рынков сбыта европейцы прокладывали себе дорогу «огнем и мечом».
Ранее Нарышкин заявил, что США едва ли удерживают единство стран НАТО. По его словам, среди стран НАТО отсутствует согласие по вопросу противостояния России. В связи с чем, чтобы не допустить распада альянса, Соединенные Штаты вынуждены прилагать дополнительные усилия.