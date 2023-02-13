Нарышкин заявил, что на совершение бесчеловечных преступлений европейцев толкает жажда наживы

Он также обратился к истории, вспомнив случаи, когда ради достижения целей уничтожали этносы и культуры, распространяли опиумные наркотики и организовывали работорговлю.

© Видео: ТРК «ЗВЕЗДА» © Фото: Екатерина Аверьянова ТРК Звезда

Жажда наживы стала причиной совершения многих бесчеловечных преступлений европейцами, заявил глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин в ходе круглого стола, посвященного истории борьбы с колониальной политикой и ее влиянию на современный мир.

«Едва ли может быть вычеркнута из истории трансатлантическая работорговля, насильственное распространение в Китае опиумных наркотиков, уничтожение целых этносов и культур», - добавил директор СВР.

Он также отметил, что ради дешевых ресурсов и колоссальных рынков сбыта европейцы прокладывали себе дорогу «огнем и мечом».

Ранее Нарышкин заявил, что США едва ли удерживают единство стран НАТО. По его словам, среди стран НАТО отсутствует согласие по вопросу противостояния России. В связи с чем, чтобы не допустить распада альянса, Соединенные Штаты вынуждены прилагать дополнительные усилия.