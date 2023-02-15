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Сайт украинского «Миная» перестал работать после массовой драки футболистов в Турции

Вероника Волосунова
10:16 15.02.2023
Выделяют две основные версии произошедшего - отсутствие оптимизации работы базы данных сайта или хакерские атаки.
Сайт украинского «Миная» перестал работать после массовой драки футболистов в Турции
© Фото: Pavlo Gonchar, Keystone Press Agency, Globallookpress
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Сайт украинской футбольной команды «Минай» перестал работать после конфликта с российской командой из Ярославля «Шинник» в турецком отеле.

При попытках открыть сайт ФК «Минай» браузер показывает объявление с ошибкой о слишком большом количестве посещений страницы. В большинстве случаев такое оповещение появляется из-за неоптимизированной работы базы данных сайта, которая перестает реагировать на запросы после роста посещаемости. При этом не исключается вариант DDoS-атаки на ресурс.

Напомним, 14 февраля в турецком отеле в Анталье произошла массовая драка, которая попала на видео, между российскими и украинскими футболистами. В ярославском «Шиннике» заявили, что игроки не являются инициаторами конфликта, они поступили как настоящая команда, заступившись за одноклубника. «Минай» считает, что ответственность лежит на администрации отеля, которая поселила команды вместе.

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