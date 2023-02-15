В Хабаровске почтили память погибших в вооруженных конфликтах земляков

Военнослужащие роты почетного караула на мемориальном комплексе на площади Славы возложили памятный венок.

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В Хабаровске 15 февраля почтили память дальневосточников, погибших в вооруженных конфликтах и локальных войнах. Церемония сегодня приурочена ко Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами страны, сообщает Минобороны России.

Под аккомпанемент военного духового оркестра прошли ветераны локальных войн, представители администрации, МЧС, военнослужащие Восточного военного округа, общественники и просто неравнодушные граждане. Участники церемонии возложили цветы и венки к монументам и памятным знакам нашим защитникам.

Дальневосточники сражались в боях на Китайско-Восточной железной дороге, у озера Хасан, на реке Халхин-Гол, острове Даманский. Также участвовали в боевых действиях в Афганистане, на Северном Кавказе, в Сирии.

Накануне, 14 февраля, Луганск отметил 80-ю годовщину освобождения от нацистских оккупантов. По случаю круглой даты в городе прошли торжественные мероприятия и митинги.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов