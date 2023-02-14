Луганск отметил 80-ю годовщину освобождения города от нацистских захватчиков

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Луганск отмечает 80-летнюю годовщину освобождения от нацистских оккупантов. По случаю круглой даты в городе проходят торжественные мероприятия и митинги.

Представители администрации Луганска, общественники и просто неравнодушные люди почтили память павших красноармейцев, а затем возложили цветы к монументам и памятным знакам.

«Сегодня мы преклоняем голову перед славными предками, теми, кто самоотверженно сражался на фронте, оказывал сопротивление в подполье, кто ковал победу в тылу. Их подвиги увековечены в мемориалах и памятниках, но самое важное - высечены в наших сердцах», - сказал врио главы республики Леонид Пасечник.

День освобождения Луганска (во времена Великой Отечественной войны - Ворошиловград) празднуется 14 февраля. Именно в этот день в 1943 году войска Красной армии, сломив сопротивление противника, вошли в город.

Между тем в Ростове-на-Дону также прошли памятные мероприятия в честь 80-летия освобождения города. В честь этого события состоялась военная реконструкция. Жители и гости донской столицы смогли увидеть ключевые эпизоды легендарной битвы.