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Захарова заявила, что ажиотаж вокруг НЛО в США вызван предстоящими выборами

Елизавета Потейчук
10:12 15.02.2023
Дипломат также сочла сообщения о воздушных объектах в США за попытки отвлечь внимание от расследования о подрыве «Северных потоков» журналиста Херша.
Захарова заявила, что ажиотаж вокруг НЛО в США вызван предстоящими выборами
© Фото: Пресс-служба МИД РФ, РИА Новости
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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что антироссийская тематика в США доведена до абсурда, в связи с чем Вашингтон ищет другие возможности удивлять население. По словам дипломата, по схожему принципу американские власти использовали информацию об НЛО в воздушном пространстве. Захарова считает, что это связано с выборами президента в 2024 году.

«В Соединенных Штатах скоро выборы. Будут и покемоны, будут и НЛО. Потому что, мне кажется, на теме России уже просто невозможно куда-либо выехать и приехать, потому что они ее исчерпали полностью. Они довели тему России до полного абсурда внутри своего информационно-политического поля», - сказала дипломат в эфире радио Sputnik.

Кроме того, другой причиной, из-за которой США начали активно говорить о воздушных объектах, Захарова назвала попытки отвлечь внимание от расследования о подрыве «Северных потоков» американского журналиста Сеймура Херша.

Напомним, ВВС США сбили неизвестный летающий объект, но на этот раз над озером Гурон в штате Мичиган. С начала февраля американские военные сбили уже четыре аппарата в небе. В минувшие выходные они поразили летающие устройства над Аляской и Канадой.

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