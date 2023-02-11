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Позывной «Латуза» рассказал, как БПЛА корректирует огонь артиллерии на примере гаубицы Д-20

06:40 11.02.2023
При помощи беспилотников выявляют личный состав и технику боевиков, а также определяют их точные координаты.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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Расчеты 152-мм гаубиц Д-20 подразделений Западного военного округа ежедневно уничтожают украинских боевиков. В этом им помогают беспилотные летательные аппараты. Разведчики передают артиллеристам координаты целей и их характер цели.

«Беспилотники очень хорошо помогают артиллерии. Когда беспилотник засекает цель, передает точные координаты цели. Батарея, вводя эти координаты, производит выстрел. Оператор БПЛА совершает корректировку. Помощь очень хорошая. Без нее, как без глаз», - рассказал номер расчета гаубицы Д-20 с позывным «Латуза».

Разведчики видят противника в режиме реального времени. При помощи беспилотников выявляют личный состав и технику боевиков.

Напомним, гаубицы Д-20 уничтожают артиллерийские батареи националистов, вооружение и технику, разрушают оборонительные сооружения и подавляют пункты управления. Бьют по боевикам снарядами калибром 152 миллиметра. Скорость стрельбы до пяти выстрелов в минуту, дальность составляет более 17 километров.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов

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