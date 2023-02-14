Кадры с места тушения пожара в техцентре площадью 1500 «квадратов» в Москве

Несмотря на то, в горящем здании оказались заблокированы три человека, обошлось без жертв. При тушении были задействованы больше сотни пожарных и десятки пожарных машин разного назначения.

© Видео: ТРК «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК «ЗВЕЗДА»

Крупный пожар площадью 1500 «квадратов» в техцентре на северо-востоке Москвы, в котором оказались заблокированы три человека, удалось ликвидировать, а людей спасти. На месте работали более сотни сотрудников МЧС и десятки пожарных машин разного назначения.

За считанное время здание оказалось полностью охвачено огнем. Все из-за того, что в техцентре было много резиновых покрышек и масел, температура горения которых может достигать 1500 градусов Цельсия. Потушить такой пожар очень сложно. Из-за сильного пламени пришлось перекрывать движение на ближайших магистралях.

В горящем здании оказались три человека. К счастью, пожарным из оперативного штаба МЧС удалось прорваться к ним сквозь пламя и спасти. Рядом дежурили медики, которым и передали спасенных.

Ранее крупный пожар произошел в Красноярске. Пламя охватило 7000 квадратных метров. С огнем боролись 82 специалиста, были задействованы 32 единицы техники.