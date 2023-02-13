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Площадь пожара на складе в Красноярске увеличилась до 7 000 «квадратов»

Ирина Елагина
16:31 13.02.2023
МЧС направило на место происшествия пожарный поезд.
Площадь пожара на складе в Красноярске увеличилась до 7 000 «квадратов»
© Фото: ЧП Красноярск, ВКонтакте
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Крупный пожар на складе в промзоне Красноярска достиг площади 7 000 квадратных метров. Из-за стремительного распространения огня здание склада полностью разрушено. В ГУ МЧС по Красноярскому краю приняли решение направить на место происшествия пожарный поезд.

«Площадь пожара на Пограничников в Красноярске выросла до 7 000 кв. м. На место выехал пожарный поезд», - сообщает пресс-служба краевого ГУ МЧС России.

По данным СМИ, на складе имеются газовые баллоны и спецтехника на газовом оборудовании. По этой причине пожару присвоен повышенный, третий номер сложности.

В настоящее время в промзоне Красноярска сосредоточены несколько подразделений МЧС, 15 автоцистерн, три лестницы.

Ранее сообщалось, что первоначально площадь возгорания составила 6 000 квадратных метров. Информации о пострадавших пока не поступало.

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