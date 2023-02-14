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В МИД РФ назвали необоснованными заявления Кишинева о «плане России по дестабилизации ситуации в Молдавии»

Елизавета Потейчук
09:47 14.02.2023
Мария Захарова заявила, что дезинформация Киева направлена на втягивание Кишинева в жесткое противостояние с Россией.
В МИД РФ назвали необоснованными заявления Кишинева о «плане России по дестабилизации ситуации в Молдавии»
© Фото: Екатерина Аверьянова ТРК Звезда
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Заявление президента Молдавии Майи Санду о том, что в Кишиневе «подтвердили» информацию Киева о наличии «плана России по дестабилизации ситуации в Молдавии», необоснованны и бездоказательны. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

«Они выстроены в духе классических приемов, которыми нередко пользуются США, другие страны Запада и Украина. Сначала обвинить со ссылкой на якобы закрытую разведывательную информацию, которую невозможно проверить, а затем использовать ее для оправдания собственных незаконных действий», - приводит сайт МИД РФ слова Захаровой.

Дипломат также подчеркнула, что украинская дезинформация направлена на втягивание Кишинева в жесткое противостояние с Россией. Вместе с тем Захарова отметила, что российская сторона призывает власти Молдавии не поддаваться внешним провокациям и проявить государственную мудрость. Также дипломат добавила, что Москва рекомендует руководствоваться пониманием тех преимуществ, которые могут принести Молдавии дружественные отношения с РФ.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Запад уготовил Молдавии судьбу «следующей Украины», так как ее президент готова на все для вступления в НАТО, даже объединить страну с Румынией. 

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