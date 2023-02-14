МИД: нерешаемых задач в поставках Турции С-400 нет

По его словам, данный вопрос нуждается в «информационной гигиене» в публичном пространстве, чтобы избежать рисков для партнеров.

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В вопросе поставки Турции второго полка зенитной ракетной системы С-400 нет нерешаемых задач. Об этом заявил РИА Новости директор четвертого европейского департамента МИД РФ Юрий Пилипсон.

«Нерешаемых задач на пути реализации этого проекта не видим», - сказал дипломат.

Пилипсон добавил, что «данному чувствительному вопросу» необходима «информационная гигиена» в публичном пространстве. Такая стратегия поможет избежать рисков ущерба национальным интересам партнеров. Кроме того, дипломат считает, что тема взаиморасчетов по этой сделке не относится к популярным.

По словам Пилипсона, ряд отдельных государств вводит против России «целый веер ограничительных мер», главной целью которого является не защита демократии и прав человека, а устранение конкурента на рынке вооружения.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал поставки российских ЗРК С-400 «внутренним делом» своей страны, которое не несет никакого негатива в сторону НАТО. Первый контракт с Турцией на поставку С-400 был заключен еще в 2017 году. О подписании и реализации второго стало известно в 2022 году.