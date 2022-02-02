Эрдоган назвал поставки российских С-400 внутренним делом Турции

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал поставки российских ЗРК С-400 «внутренним делом» своей страны, которое не несет никакого негатива в сторону НАТО. При этом он отметил, что соглашение о приобретении - важный шаг в российско-турецких взаимоотношениях.

«Российские комплексы - очень важная система наступательной обороны. Поставки являются внутренним делом Турции, это - наше решение. Мы приняли это решение, мы договорились с Россией. Никакого негатива с точки зрения НАТО этот шаг не несет», - приводит слова Эрдогана турецкий телеканал NTV.

Турецкий лидер также напомнил, что страны, входящие в состав Североатлантического альянса, правомочны самостоятельно принимать решения по вопросам закупки тех или иных вооружений.

Ранее, в 2017 году, РФ и Турция заключили контракт на поставку ЗРК С-400 на сумму 2,5 миллиарда долларов. Поставки были исполнены в середине 2019 года, а в конце августа 2021 года Эрдоган заявил, что не сомневается в покупке еще одного полка ЗРК.