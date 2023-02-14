МО РФ показало кадры патрулирования Ту-95МС над нейтральными водами Берингова моря
Министерство обороны России показало кадры планового полета двух стратегических ракетоносцев Ту-95МС в воздушном пространстве над нейтральными водами акватории Берингова моря. Общая продолжительность полета российских стратегических ракетоносцев составила более семи часов.
В ходе патрулирования ракетоносцы сопровождали истребители Су-30 объединения ВВС и ПВО Восточного военного округа.
Летчики дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, Тихого океана. Все полеты самолетов Воздушно-космических сил России выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.
Ранее авиаполк стратегических ракетоносцев Ту-95МС провел командирские полеты в Амурской области. В ходе полета вырабатывались методики обучения экипажа выполнению самых сложных упражнений, включенных в курс боевой подготовки.
Материал подготовили: Алексей Курильченко, Николай Баранов