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МО РФ показало кадры патрулирования Ту-95МС над нейтральными водами Берингова моря

09:02 14.02.2023
Общая продолжительность полета российских стратегических ракетоносцев составила более семи часов.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Министерство обороны России показало кадры планового полета двух стратегических ракетоносцев Ту-95МС в воздушном пространстве над нейтральными водами акватории Берингова моря. Общая продолжительность полета российских стратегических ракетоносцев составила более семи часов.

В ходе патрулирования ракетоносцы сопровождали истребители Су-30 объединения ВВС и ПВО Восточного военного округа.

Летчики дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, Тихого океана. Все полеты самолетов Воздушно-космических сил России выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

Ранее авиаполк стратегических ракетоносцев Ту-95МС провел командирские полеты в Амурской области. В ходе полета вырабатывались методики обучения экипажа выполнению самых сложных упражнений, включенных в курс боевой подготовки.

Материал подготовили: Алексей Курильченко, Николай Баранов

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