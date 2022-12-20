В воздухе исполины: авиаполк Ту-95МС провел командирские полеты в Амурской области
В ходе этих полетов, как уточнили в российском оборонном ведомстве, был задействован весь руководящий состав авиаполка - от командира корабля и выше.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны России
Авиаполк стратегических ракетоносцев Ту-95МС провел командирские полеты в Амурской области. Об этом сообщает Минобороны России.
«Основной задачей данного мероприятия являлась выработка единой методики обучения летного состава при выполнении наиболее сложных упражнений курса боевой подготовки», - говорится в сообщении.
В ходе этих полетов, как уточнили в российском оборонном ведомстве, был задействован весь руководящий состав авиаполка - от командира корабля и выше.
Единая методика полетных заданий отрабатывалась для простого и сложного пилотирования как в дневное, так и в ночное время.
Ранее публиковались кадры уничтожения украинских боевиков ударными вертолетами Ка-52 «Аллигатор».
Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов