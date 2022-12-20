В воздухе исполины: авиаполк Ту-95МС провел командирские полеты в Амурской области

В ходе этих полетов, как уточнили в российском оборонном ведомстве, был задействован весь руководящий состав авиаполка - от командира корабля и выше.

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Авиаполк стратегических ракетоносцев Ту-95МС провел командирские полеты в Амурской области. Об этом сообщает Минобороны России.

«Основной задачей данного мероприятия являлась выработка единой методики обучения летного состава при выполнении наиболее сложных упражнений курса боевой подготовки», - говорится в сообщении.

В ходе этих полетов, как уточнили в российском оборонном ведомстве, был задействован весь руководящий состав авиаполка - от командира корабля и выше.

Единая методика полетных заданий отрабатывалась для простого и сложного пилотирования как в дневное, так и в ночное время.

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Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов