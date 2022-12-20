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В воздухе исполины: авиаполк Ту-95МС провел командирские полеты в Амурской области

10:52 20.12.2022
В ходе этих полетов, как уточнили в российском оборонном ведомстве, был задействован весь руководящий состав авиаполка - от командира корабля и выше. 
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны России
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Авиаполк стратегических ракетоносцев Ту-95МС провел командирские полеты в Амурской области. Об этом сообщает Минобороны России. 

«Основной задачей данного мероприятия являлась выработка единой методики обучения летного состава при выполнении наиболее сложных упражнений курса боевой подготовки», - говорится в сообщении.

В ходе этих полетов, как уточнили в российском оборонном ведомстве, был задействован весь руководящий состав авиаполка - от командира корабля и выше. 

Единая методика полетных заданий отрабатывалась для простого и сложного пилотирования как в дневное, так и в ночное время. 

Ранее публиковались кадры уничтожения украинских боевиков ударными вертолетами Ка-52 «Аллигатор».

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов 

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