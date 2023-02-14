Thinker: одержимость Вашингтона Украиной угрожает Соединенным Штатам и их союзникам

Поставки оружия Украине сильно истощают американские запасы. В связи с чем неумолимо возрастают риски угрозы национальной безопасности страны.

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Фокус внимания Вашингтона на Украине угрожает Соединенным Штатам и их союзникам. Об этом сообщило издание The American Thinker.

«Кто в здравом уме мог сделать Украину центральным элементом внешней политики Америки?» – следует из материала.

В издании также добавили, что президент США вместе с «военными ястребами» совершает смертельную ошибку. Военная помощь Украине, регулярно оказываемая Вашингтоном, очень быстро истощает запасы вооружения страны, что, в свою очередь, становится прямой угрозой для национальной безопасности США.

«Неужели Украина теперь стала более ценным союзником, чем страны с сильными экономиками?», - говорится в материале.

В тексте также отметили, что теперь из-за ограниченности ресурсов страны, США вынуждены внимательно выбирать друзей и союзников.

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