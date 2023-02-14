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WP: США требуют от Украины более интенсивных боевых действий

Елизавета Потейчук
08:56 14.02.2023
Президент США и его советники полагают, что помогать Украине будет труднее, когда она исчерпает нынешний пакет помощи.
WP: США требуют от Украины более интенсивных боевых действий
© Фото: Madeleine Kelly, Keystone Press Agency, Globallookpress
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Власти США оказывают давление на Украину, чтобы она активнее вела боевые действия, ибо в дальнейшем Киеву будет труднее получать поддержку. Об этом говорится в статье американской газеты The Washington Post.

«Мы продолжим пытаться внушить им, что мы ничего не можем делать вечно», - цитирует издание одного из американских чиновников.

Как сообщается в материале, президент США Джо Байден и его советники считают, что поддерживать Украину окажется труднее, когда она исчерпает нынешний пакет помощи. Причем, пишет издание, это может случиться уже летом.

Со слов должностных лиц, на которых ссылается газета, Киев тратит существенные ресурсы на оборону Артемовска. Чиновники утверждают, что президент Украины Владимир Зеленский придает городу символическое значение и считает, что его потеря ударит по моральному духу украинцев.

Ранее газета Politico со ссылкой на осведомленные источники проинформировала, что в США сообщили об отсутствии лишних ракет ATACMS с радиусом действия 300 километров для поставок Украине.

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