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Минобороны РФ показало видео подготовки экипажей боевых машин разведки БРМ-1К в зоне СВО

08:00 14.02.2023
Операторы-наводчики боевой машины применяют современные компьютеризированные системы управления огнем при стрельбе по мишеням из 30-мм автоматической пушки и спаренных ПКТ 7,62-мм.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Министерство обороны России показало кадры подготовки экипажей модернизированных боевых машин разведки БРМ-1К в зоне проведения специальной военной операции на Украине. Военнослужащие Южного военного округа (ЮВО) отрабатывают боевые задачи на модернизированных БРМ-1К на полигоне в тыловом районе зоны СВО.

Операторы-наводчики боевой машины используют современные компьютеризированные системы управления огнем при стрельбе по мишеням из 30-мм автоматической пушки и спаренных ПКТ 7,62-мм. Обновленная техника представляет из себя боевую машину на базе БМП с необитаемой башней, специальным электронным оборудованием и комплексами наблюдения и сбора информации с поля боя, что позволяет существенно расширить возможности по контролю экипажа за боевой обстановкой.

Ранее российское военное ведомство опубликовало видео боевой работы расчетов многофункциональных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) «Орлан-10» и 152-мм самоходных артиллерийских установок «Мста-С» Южного военного округа (ЮВО) в южном секторе зоны СВО. Так, расчеты САУ «Мста-С» благодаря данным с БПЛА «Орлан-10» поразили позиции украинских боевиков.

Материал подготовили: Елизавета Потейчук, Николай Баранов.

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