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WP: Белый дом работает над выделением Украине очередной помощи на $10 млрд

Марина Крижановская
05:47 14.02.2023
Также Белый дом прорабатывает новые санкции против России.
WP: Белый дом работает над выделением Украине очередной помощи на $10 млрд
© Фото: ImageSpace, Keystone Press Agency, Globallookpress
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Администрация американского президента Джо Байдена работает над выделением очередной помощи украинским властям. Обозначается сумма в 10 миллиардов долларов. Вместе с тем в Белом доме планируют ввести против России очередные санкции. Об это пишет американская газета The Washington Post.

«Администрация президента США Джо Байдена также работает с Конгрессом над одобрением очередной прямой бюджетной помощи Украине на сумму в 10 миллиардов долларов. Ожидается, что администрация объявит об еще одном крупном пакете военной помощи на следующей неделе и о введении дополнительных санкций в отношении Кремля примерно в это же время», - приводит информацию издание.

Также в WP указали на то, что представители Байдена считают выделяемую украинцам помощь Конгрессом США и американскими союзниками «лучшим шансом Киеву решительно изменить ход войны». Однако, по информации СМИ, многие консерваторы в Палате представителей, «возглавляемой республиканцами, пообещали отказаться от поддержки».

Напомним, МО РФ сообщало, что Киев планирует добиться новых поставок вооружений и техники провокациями. В частности, упоминалась провокация с подрывом медучреждений в Краматорске, планировавшаяся киевскими властями, которую должны были освещать западные журналисты.

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