МЧС: российские спасатели обнаружили 150 тысяч долларов под завалами дома в Турции

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Спасатели РФ, участвовавшие в ликвидации последствий землетрясений в Турции, обнаружили кастрюлю, наполненную 100-долларовыми купюрами, общая сумма которых составила 150 тысяч, при разборе завалов жилого дома в пострадавшей республике. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

«Российские спасатели в ходе поисково-спасательных работ при разборе завалов в жилом доме в Турции обнаружили крупную сумму денег. При вскрытии очередного пласта завалов после разрушительного землетрясения сотрудники МЧС России обнаружили кастрюлю, наполненную 100-долларовыми купюрами. Найденные денежные средства в размере 150 тысяч долларов под опись были переданы местной полиции», - следует из сообщения ведомства.

Землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 балла произошли на юго-востоке Турции 6 февраля в понедельник. Из-за мощных толчков в стране начали обрушаться здания. Почти разрушенным оказался город Кахраманмараш. Число погибших достигло цифры в 31 тысячу человек, число пострадавших - более 80 тысяч. Россия со своей стороны выразила соболезнования и направила спецборты МЧС со спасателями и медиками. При этом землетрясения продолжаются. Очередное из них произошло 13 февраля.