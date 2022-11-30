Оператор «Орлана-10» рассказал, как БПЛА находит противника в любых укрытиях

Беспилотник может находиться в воздухе около двенадцати часов и вести радиоэлектронную разведку за сотню километров от места старта.

© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Комплексы радиоэлектронной борьбы «Леер-3» с беспилотниками «Орлан-10» позволяют выявлять скопления абонентских терминалов в лесах и любых укрытиях. Об этом корреспонденту «Звезды» рассказали находящиеся в зоне спецоперации российские военнослужащие.

Как отметил оператор БПЛА «Орлан» Алексей, беспилотники запускаются не только для подавления связи, но и непосредственно поиска противника.

«В основном, работаем по лесам, полям, чтобы найти скопление абонентских терминалов (сотовой связи противника. — Прим.ред.). Если замечаем эти скопления, то идет команда на поражение этих целей. Определяем характер абонента, то есть принадлежность его к той или иной стране, плюс координаты. Если замечаем эти скопления, то идет команда на поражение», — рассказал он.

Ранее военнослужащий 40-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота рассказал, как в подземном убежище в зоне СВО на 3D-принтере печатают хвостовики-стабилизаторы, которые помогает закидывать гранаты с коптера в окопы врага.