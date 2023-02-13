Командир расчета минометчиков рассказал об отношении российских бойцов к противнику

Когда украинским боевикам нужно вынести раненых и погибших, российские военнослужащие временно прекращают огонь, поделился боец с позывным «Жокей».

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Командир расчета минометчиков, которые сражаются на Запорожском направлении, рассказал, как на поле боя его подразделения относятся к противнику.

По его словам, в зоне СВО есть место благородным жестам. Когда украинским боевикам нужно вынести раненых или тела погибших, наши бойцы прекращают огонь и соблюдают режим тишины, пока противник не закончит эвакуацию.

«Они просили режим тишины, чтобы собрать свой личный состав. Мы это соблюдали», - рассказал боец.

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