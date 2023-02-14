В ФСВТС заявили, что партнеры РФ проявляют интерес к новой ЗРС С-500

Отмечено, что конкретных переговоров или обращений в адрес России не было.

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Дружественные России иностранные государства уже проявляют интерес к новой российской системе противовоздушной и противоракетной обороны. Речь идет о комплексе С-500 «Прометей», 55Р6М «Триумфатор-М», разрабатываемом АО «Концерн ВКО "Алмаз-Антей"».

В частности, у партнеров из Индии появился интерес к новинке российского ПВК. Однако, по словам замдиректора ФСВТС (Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству) Владимира Рожкова, каких-либо переговоров или обращений еще не было. Об этом он рассказал в беседе с РИА Новости.

«ЗРС С-500 "Прометей" относится к новому поколению зенитных ракетных систем. Некоторые страны проявляют интерес к ЗРС С-500, но никаких предварительных переговоров по ним с индийской стороной, а также обращений на их поставку к нам пока не поступало», - сказал Рожков.

Новая ЗРС имеет радиус поражения 600 километров. Это новый комплекс класса «земля-воздух». Ранее на прошедшем в августе форуме «Армия-2022» Минобороны России подписало контракт на поставку систем С-500 в войска. Документ был подписан представителем МО РФ и «Концерном ВКО "Алмаз-Антей"».