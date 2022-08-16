Армия МВТФ Армия-2022 Минобороны России подписало контракт на поставку системы С-500 в войска на «Армии-2022» Со стороны МО РФ контракт подписал заместитель министра обороны Алексей Криворучко. «Алмаз-Антей» представлял заместитель генерального директора Виталий Нескородов. © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Читайте нас на: Российское оборонное ведомство и концерн ВКО «Алмаз-Антей» подписали контракт на поставку в войска зенитной ракетной системы С-500. Это произошло в ходе форума «Армия-2022». «Подписывается государственный контракт на поставку зенитной ракетной системы дальнего действия С-500», - сказал диктор во время церемонии подписания. Со стороны Минобороны России контракт подписал заместитель министра обороны Алексей Криворучко. «Алмаз-Антей» представлял заместитель генерального директора Виталий Нескородов. Ранее сообщалось о подписании контракта на новейшие ракетные комплексы «Сармат». Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика