Минобороны России подписало контракт на поставку системы С-500 в войска на «Армии-2022»
Со стороны МО РФ контракт подписал заместитель министра обороны Алексей Криворучко. «Алмаз-Антей» представлял заместитель генерального директора Виталий Нескородов.
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Российское оборонное ведомство и концерн ВКО «Алмаз-Антей» подписали контракт на поставку в войска зенитной ракетной системы С-500. Это произошло в ходе форума «Армия-2022».
«Подписывается государственный контракт на поставку зенитной ракетной системы дальнего действия С-500», - сказал диктор во время церемонии подписания.
Со стороны Минобороны России контракт подписал заместитель министра обороны Алексей Криворучко. «Алмаз-Антей» представлял заместитель генерального директора Виталий Нескородов.
Ранее сообщалось о подписании контракта на новейшие ракетные комплексы «Сармат».
Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов