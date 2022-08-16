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Минобороны России подписало контракт на поставку системы С-500 в войска на «Армии-2022»

14:32 16.08.2022
Со стороны МО РФ контракт подписал заместитель министра обороны Алексей Криворучко. «Алмаз-Антей» представлял заместитель генерального директора Виталий Нескородов. 
Минобороны России подписало контракт на поставку системы С-500 в войска на «Армии-2022»
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Российское оборонное ведомство и концерн ВКО «Алмаз-Антей» подписали контракт на поставку в войска зенитной ракетной системы С-500. Это произошло в ходе форума «Армия-2022».

«Подписывается государственный контракт на поставку зенитной ракетной системы дальнего действия С-500», - сказал диктор во время церемонии подписания.

Со стороны Минобороны России контракт подписал заместитель министра обороны Алексей Криворучко. «Алмаз-Антей» представлял заместитель генерального директора Виталий Нескородов. 

Ранее сообщалось о подписании контракта на новейшие ракетные комплексы «Сармат».

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов

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