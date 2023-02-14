Сноуден заявил, что инциденты с воздушными объектами отвлекают от расследования подрывов «Северных потоков»

Одна из причин, по мнению Сноудена, - это отвлечь внимание от сенсационного расследования взрывов на российских газопроводах «Северный поток», к которым причастны США.

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Ажиотаж вокруг обнаруживаемых в воздушном пространстве США и Канады летательных объектов - не более чем попытка отвлечь внимание. Такое мнение выразил экс-сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден.

Бывший сотрудник ЦРУ и АНБ (Агентства национальной безопасности) указал на то, что инцидент с неопознанными объектами служит отвлекающим маневром от расследований траты национального бюджета США. Также замыливается сенсационное расследование о причастности американцев ко взрывам на российских газопроводах.

«Это всего лишь очередная искусственно раздутая паника, гарантирующая, что репортеры Агентства национальной безопасности будут расследовать ерунду с воздушными шарами, а не бюджеты или взрывы типа "Северных потоков"», - приводят «Известия» слова Сноудена.

Сутками ранее в Пентагоне рассказали о четвертом сбитом воздушном объекте за последнее время. Четвертым стал восьмиугольный летательный объект со свисающими нитями, без какой-либо заметной нагрузки. Его уничтожили над озером Гурон на границе с Канадой.