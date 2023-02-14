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Минометы «Поднос» ударили по позициям националистов: кадры

05:06 14.02.2023
Расчеты минометов поражают позиции противника, находясь на безопасном расстоянии от него.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Министерство обороны РФ опубликовало кадры боевой работы минометчиков Центрального военного округа (ЦВО) в зоне спецоперации.

Военнослужащие мотострелкового соединения ЦВО выполняют задачи по уничтожению живой силы и укреплений противника из 120-мм миномета «Поднос». Расчеты поражают противника различными типами мин, находясь от него на безопасном расстоянии.

Корректировкой огня орудий занимаются подразделения беспилотной авиации, круглосуточно наблюдающие за позициями украинских боевиков. После выполнения боевой стрельбы расчеты минометов меняют позиции и укрываются в блиндажах.

Ранее Минобороны России показало кадры уничтожения позиций украинских националистов в зоне СВО. Экипажи танков нанесли удары по противнику и его бронированной технике.

Материал подготовили: Анастасия Бобылева, Николай Баранов

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