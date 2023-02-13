Российские бойцы ЦВО уничтожили позиции украинских боевиков на передовой в зоне СВО

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Министерство обороны России показало видео боевой работы подразделений Центрального военного округа (ЦВО) на передовых позициях в зоне специальной военной операции на Украине. Экипажи танков ЦВО наносят удары по укрепленным позициям украинских боевиков и их бронированной технике.

Корректировку огня ведут расчеты беспилотных летательных аппаратов в режиме реального времени. Вместе с тем российское оборонное ведомство продемонстрировало кадры позиций противника, которые были полностью уничтожены подразделениями ЦВО. Российские военнослужащие сломили сопротивление боевиков и продвинулись вглубь его эшелонированной обороны на несколько километров.

Ранее МО РФ показало кадры боевой работы российских десантников, в результате которой был захвачен опорный пункт украинских боевиков. Подразделение националистов было захвачено с помощью БМД-2К-АУ, БМПТ «Терминатор» и БТР-Д.

Материал подготовили: Елизавета Потейчук, Николай Баранов.