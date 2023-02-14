В Отрадном горит автосервис площадью 1500 «квадратов»
На месте раздаются хлопки - предположительно взрываются канистры с топливом.
© Видео: Прокуратура г. Москвы © Фото: Прокуратура г. Москвы
На северо-востоке Москвы вспыхнул автосервис. Пламя распространилось на площади 1500 квадратных метров.
Сообщается, что в автосервисе обрушилась кровля. Слышны хлопки. Вероятно, это взрываются канистры с топливом. Здание расположено на улице Декабристов. На кадрах видно, как клубы пламени и черного дыма охватили все здание, вздымаясь вверх.
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