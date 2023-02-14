В стране и мире В Отрадном горит автосервис площадью 1500 «квадратов» Дарина Криц На месте раздаются хлопки - предположительно взрываются канистры с топливом. © Видео: Прокуратура г. Москвы © Фото: Прокуратура г. Москвы Читайте нас на: На северо-востоке Москвы вспыхнул автосервис. Пламя распространилось на площади 1500 квадратных метров. Сообщается, что в автосервисе обрушилась кровля. Слышны хлопки. Вероятно, это взрываются канистры с топливом. Здание расположено на улице Декабристов. На кадрах видно, как клубы пламени и черного дыма охватили все здание, вздымаясь вверх. © Прокуратура г. Москвы На месте уже работают экстренные службы, правоохранительные органы и спецслужбы. Также на месте присутствует исполняющий обязанности Бутырского межрайонного прокурора Антон Белов. Пожару присвоен второй ранг сложности. Также выяснением предпосылок и обстоятельств пожара занимается Бутырская межрайонная прокуратура. Ранее в промзоне Красноярска произошел крупный пожар на складе. Его площадь достигла 7 000 квадратных метров. Из-за стремительного распространения огня здание склада полностью разрушено. На складе находились газовые баллоны и спецтехника на газовом оборудовании. Пожару был присвоен третий номер сложности. Экспертное мнение и аналитика