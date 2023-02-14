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В США заявили, что нет оснований считать сбитые летательные аппараты разведывательными

Анастасия Бобылева
23:40 14.02.2023
По имеющимся данным, пока ни одна компания не признала своим какой-либо из этих аппаратов.
В США заявили, что нет оснований считать сбитые летательные аппараты разведывательными
© Фото: Petty Officer 1st Class Tyler Th Keystone Press Agency Globallookpress
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США не располагают доказательствами, что сбитые недавно летательные аппараты были разведывательными. Об этом заявил представитель Белого дома Джон Кирби.

«У нас нет свидетельств, которые бы подтверждали, что они вели разведку от лица какого-либо правительства», - цитирует его РИА Новости.

Он добавил, что у специалистов пока нет доступа к обломкам объектов, сбитых в последние дни. К тому же ни одна компания пока не заявляла о принадлежности какого-либо из аппаратов. Не исключено, подчеркнул Кирби, что эти объекты были коммерческими или исследовательскими.

Ранее в Пентагоне рассказали о четвертом сбитом воздушном аппарате за последнее время. Его обнаружили над озером Гурон в воскресенье 12 февраля.

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