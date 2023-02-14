В стране и мире Число жертв землетрясений в Сирии достигло 1414 человек Игнат Далакян По данным Минздрава Сирии, 1414 человек погибли в результате землетрясений на подконтрольных официальному Дамаску территориях, 2 357 пострадали. © Фото: Tunahan Turhan Keystone Press Agency Globallookpress Читайте нас на: Окончательное число жертв землетрясения на подконтрольных официальному Дамаску территориях достигло 1 414 человек, пострадали 2 357 человек. Об этом сообщил министр здравоохранения Сирии Хасан Мухаммед аль-Габаш. «Окончательное число погибших при землетрясении - 1 тысяча 414 человек, пострадали 2 тысячи 357», - цитирует РИА Новости опубликованное заявление. Данная статистика содержит информацию только относительно подконтрольных сирийскому правительству территориях. Ранее стало известно о завершении миссии спасателей из Российской Федерации в Сирии. Обратно в российскую столицу вернулся Ил-76 с участниками поисково-спасательной операции на борту. Сотрудники МЧС РФ помогали пострадавшим от последствий разрушительного землетрясения. Экспертное мнение и аналитика