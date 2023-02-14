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Число жертв землетрясений в Сирии достигло 1414 человек

Игнат Далакян
22:27 14.02.2023
По данным Минздрава Сирии, 1414 человек погибли в результате землетрясений на подконтрольных официальному Дамаску территориях, 2 357 пострадали.
Число жертв землетрясений в Сирии достигло 1414 человек
© Фото: Tunahan Turhan Keystone Press Agency Globallookpress
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Окончательное число жертв землетрясения на подконтрольных официальному Дамаску территориях достигло 1 414 человек, пострадали 2 357 человек. Об этом сообщил министр здравоохранения Сирии Хасан Мухаммед аль-Габаш.

«Окончательное число погибших при землетрясении - 1 тысяча 414 человек, пострадали 2 тысячи 357», - цитирует РИА Новости опубликованное заявление.

Данная статистика содержит информацию только относительно подконтрольных сирийскому правительству территориях.

Ранее стало известно о завершении миссии спасателей из Российской Федерации в Сирии. Обратно в российскую столицу вернулся Ил-76 с участниками поисково-спасательной операции на борту. Сотрудники МЧС РФ помогали пострадавшим от последствий разрушительного землетрясения.

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