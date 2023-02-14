Работавшие в Сирии российские спасатели вернулись домой

В миссии российской службы спасения в Сирии находились более 50 человек, помогавшим пострадавшим от землетрясения.

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Завершилась миссия российских спасателей в Сирии, где сотрудники МЧС помогали пострадавшим от разрушительного землетрясения.

«Аэромобильная группировка МЧС завершила международную спасательную операцию в Сирии», - сообщила пресс-служба МЧС России.

Сегодня самолет с участниками поисково-спасательной операции вернулся в Москву.

«В аэропорту Жуковский приземлился самолет Ил-76 со спасателями на борту, которые в течение недели участвовали в ликвидации последствий землетрясения», - добавили в Службе спасения.

В состав российской миссии МЧС вошли порядка 50 специалистов центра «Лидер», в том числе несколько расчетов со служебными собаками, специально обученными поиску пострадавших под завалами.

Ранее посол Сирии назвал Москву «центром гуманизма всего мира за помощь жертвам землетрясения, в то время как Запад навязывает нам несправедливый санкционный режим». Россия оказалась единственной страной, пришедшей на помощь пострадавшим от катастрофы в Сирии.