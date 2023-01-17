Армия Два стратегических ракетоносца Ту-160 выполнили полет над водами Северного Ледовитого океана Продолжительность полета российских Ту-160 над нейтральными арктическими водами составила более 10 часов. © Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России Читайте нас на: Два самолета Ту-160 дальней авиации ВКС России выполнили плановый полет над арктическими водами. Об этом сообщает Минобороны России. Как заявили в российском оборонном ведомстве, полет над нейтральными водами Северного Ледовитого океана продолжался более 10 часов. «Летчики дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, Тихого океана», - сообщили в МО РФ. В Минобороны России подчеркнули, что все полеты самолетов ВКС РФ выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. Ранее «Звезда» показала, как российские штурмовые отряды ведут бои за Артемовск. Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов Экспертное мнение и аналитика