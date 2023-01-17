Два стратегических ракетоносца Ту-160 выполнили полет над водами Северного Ледовитого океана
Продолжительность полета российских Ту-160 над нейтральными арктическими водами составила более 10 часов.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
Два самолета Ту-160 дальней авиации ВКС России выполнили плановый полет над арктическими водами. Об этом сообщает Минобороны России.
Как заявили в российском оборонном ведомстве, полет над нейтральными водами Северного Ледовитого океана продолжался более 10 часов.
«Летчики дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, Тихого океана», - сообщили в МО РФ.
В Минобороны России подчеркнули, что все полеты самолетов ВКС РФ выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.
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Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов