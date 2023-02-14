Овечкин временно покинул Washington Capitals по семейным обстоятельствам
Об уходе капитана команды The Washington Capitals стало известно накануне матча с Carolina Hurricanes.
© Фото: Danny Murphy, Icon Sportswire, Globallookpress
Руководство хоккейного клуба The Washington Capitals объявило, что капитан команды Александр Овечкин на время выходит из игры.
«Старший вице-президент и генеральный менеджер The Washington Capitals Брайан Маклеллан объявил сегодня, что капитан Алекс Овечкин будет отсутствовать в команде», - сообщает Twitter клуба.
Причиной отсутствия игрока на предстоящем матче с Carolina Hurricanes названы домашние обстоятельства.
«Нужно заняться семейными делами и здоровьем близкого человека», - уточняется в публикации.
В клубе не пояснили, как долго 37-летний хоккеист будет отсутствовать на площадке.
Ранее сообщалось, что Овечкин с 812 шайбами занимает второе место в списке лучших бомбардиров НХЛ, на вершине рейтинга канадец Уэйн Гретцки с 894 голами.