Спорт Овечкин временно покинул Washington Capitals по семейным обстоятельствам Ирина Елагина Об уходе капитана команды The Washington Capitals стало известно накануне матча с Carolina Hurricanes. Руководство хоккейного клуба The Washington Capitals объявило, что капитан команды Александр Овечкин на время выходит из игры. «Старший вице-президент и генеральный менеджер The Washington Capitals Брайан Маклеллан объявил сегодня, что капитан Алекс Овечкин будет отсутствовать в команде», - сообщает Twitter клуба. Причиной отсутствия игрока на предстоящем матче с Carolina Hurricanes названы домашние обстоятельства. «Нужно заняться семейными делами и здоровьем близкого человека», - уточняется в публикации. В клубе не пояснили, как долго 37-летний хоккеист будет отсутствовать на площадке. Ранее сообщалось, что Овечкин с 812 шайбами занимает второе место в списке лучших бомбардиров НХЛ, на вершине рейтинга канадец Уэйн Гретцки с 894 голами.