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Овечкин временно покинул Washington Capitals по семейным обстоятельствам

Ирина Елагина
18:46 14.02.2023
Об уходе капитана команды The Washington Capitals стало известно накануне матча с Carolina Hurricanes.
Овечкин временно покинул Washington Capitals по семейным обстоятельствам
© Фото: Danny Murphy, Icon Sportswire, Globallookpress
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Руководство хоккейного клуба The Washington Capitals объявило, что капитан команды Александр Овечкин на время выходит из игры.

«Старший вице-президент и генеральный менеджер The Washington Capitals Брайан Маклеллан объявил сегодня, что капитан Алекс Овечкин будет отсутствовать в команде», - сообщает Twitter клуба.

Причиной отсутствия игрока на предстоящем матче с Carolina Hurricanes названы домашние обстоятельства.

«Нужно заняться семейными делами и здоровьем близкого человека», - уточняется в публикации.

В клубе не пояснили, как долго 37-летний хоккеист будет отсутствовать на площадке.

Ранее сообщалось, что Овечкин с 812 шайбами занимает второе место в списке лучших бомбардиров НХЛ, на вершине рейтинга канадец Уэйн Гретцки с 894 голами.

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