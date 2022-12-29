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В Херсонской области Кириенко наградил отличившихся в ходе спецоперации десантников

06:40 29.12.2022
Первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко выразил слова благодарности бойцам ВДВ за проявленные храбрость и отвагу при выполнении боевых задач.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ
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Первый заместитель руководителя администрации президента Российской Федерации Сергей Кириенко вручил государственные награды военнослужащим подразделений Воздушно-десантных войск, которые в ходе проведения специальной военной операции проявили мужество и героизм.

Церемония награждения проходила в одном из населенных пунктов зоны спецоперации. Отличившиеся десантники получили орден Мужества, Георгиевский крест IV степени, медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, медаль «За отвагу», медаль Жукова, медаль Суворова.

Сергей Кириенко выразил слова благодарности бойцам ВДВ за проявленные храбрость и отвагу при выполнении боевых задач.

«Сегодня такое предновогоднее событие - встреча с десантниками, которые стоят на защите рубежей Российской Федерации. Я общался предварительно с жителями этого населенного пункта. Они говорят очень хорошие, теплые слова о солдатах и офицерах, которые здесь находятся», - сказал врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.

Ранее военнослужащим ЮВО вручили награды за проявленные в ходе спецоперации мужество и отвагу. Награждение провели офицеры командования одного из объединений Южного военного округа, которые поблагодарили военнослужащих за личный вклад в общее дело, самоотверженную ратную службу и пожелали крепкого здоровья и успехов в службе на благо Отечества.

Материал подготовили Максим Крюков и Николай Баранов.

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