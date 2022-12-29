Армия В Херсонской области Кириенко наградил отличившихся в ходе спецоперации десантников Первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко выразил слова благодарности бойцам ВДВ за проявленные храбрость и отвагу при выполнении боевых задач. © Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ Читайте нас на: Первый заместитель руководителя администрации президента Российской Федерации Сергей Кириенко вручил государственные награды военнослужащим подразделений Воздушно-десантных войск, которые в ходе проведения специальной военной операции проявили мужество и героизм. Церемония награждения проходила в одном из населенных пунктов зоны спецоперации. Отличившиеся десантники получили орден Мужества, Георгиевский крест IV степени, медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, медаль «За отвагу», медаль Жукова, медаль Суворова. Сергей Кириенко выразил слова благодарности бойцам ВДВ за проявленные храбрость и отвагу при выполнении боевых задач. «Сегодня такое предновогоднее событие - встреча с десантниками, которые стоят на защите рубежей Российской Федерации. Я общался предварительно с жителями этого населенного пункта. Они говорят очень хорошие, теплые слова о солдатах и офицерах, которые здесь находятся», - сказал врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо. Ранее военнослужащим ЮВО вручили награды за проявленные в ходе спецоперации мужество и отвагу. Награждение провели офицеры командования одного из объединений Южного военного округа, которые поблагодарили военнослужащих за личный вклад в общее дело, самоотверженную ратную службу и пожелали крепкого здоровья и успехов в службе на благо Отечества. Материал подготовили Максим Крюков и Николай Баранов. Экспертное мнение и аналитика