Воздушное пространство над Молдавией снова открыли

Запреты на полеты вводились по причинам национальной безопасности.

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Управление гражданской авиации Молдавии разрешило полеты в воздушном пространстве страны с 14.47 14 февраля. Об этом сообщает сайт ведомства.

«По итогам заседания Межведомственной комиссии по управлению воздушным пространством в 14.47 воздушное пространство было вновь открыто», - отмечено в сообщении.

В управлении уточнили, что запрет вводился на несколько часов - с 11.24 14 февраля «в целях обеспечения безопасности полетов гражданской авиации». Об этом с помощью особого извещения NOTAM были поставлены в известность все диспетчерские службы.

Управление гражданской авиации Молдавии заявило, что «вернется с более подробной информацией» о происшествии.