В стране и мире Air Moldova: воздушное пространство Молдавии закрыто Тимур Шерзад В авиакомпании заявили об отмене запланированных рейсов и о том, что Air Moldova ожидает возобновления полетов. © Фото: Официальный канал Кишиневского аэропорта в Telegram Читайте нас на: В авиакомпании Air Moldova сообщили о закрытии воздушного пространства Молдавии. «В данный момент воздушное пространство Молдавии закрыто, ждем возобновления полетов. Сегодняшнее расписание претерпит изменения», - сообщила компания на странице в Facebook*. В данный момент официальные власти Молдавии не сообщают причину закрытия полетов. Ранее политолог Елисеева заявила, что после смены кабмина Молдавия продолжит антироссийскую риторику. А в Министерстве иностранных дел России сообщили, что заявления Кишинева о «плане России по дестабилизации ситуации в Молдавии» не имеют под собой оснований. * Facebook - запрещенная в России экстремистская социальная сеть. Экспертное мнение и аналитика