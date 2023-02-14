Air Moldova: воздушное пространство Молдавии закрыто
В авиакомпании заявили об отмене запланированных рейсов и о том, что Air Moldova ожидает возобновления полетов.
© Фото: Официальный канал Кишиневского аэропорта в Telegram
В авиакомпании Air Moldova сообщили о закрытии воздушного пространства Молдавии.
«В данный момент воздушное пространство Молдавии закрыто, ждем возобновления полетов. Сегодняшнее расписание претерпит изменения», - сообщила компания на странице в Facebook*.
В данный момент официальные власти Молдавии не сообщают причину закрытия полетов.
Ранее политолог Елисеева заявила, что после смены кабмина Молдавия продолжит антироссийскую риторику. А в Министерстве иностранных дел России сообщили, что заявления Кишинева о «плане России по дестабилизации ситуации в Молдавии» не имеют под собой оснований.
* Facebook - запрещенная в России экстремистская социальная сеть.