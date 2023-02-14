Глава РСН Кирьянов пояснил, что значит включение РФ в «серый список» налоговых юрисдикций ЕС

По словам эксперта, на российских налогоплательщиках включение России в «серый список» налоговых юрисдикций ЕС никак не отразится.

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Заместитель председателя Комитета по экономической политике Государственной думы, председатель «Российского союза налогоплательщиков» Артем Кирьянов в беседе со «Звездой» прокомментировал решение Совета Европейского союза включить Российскую Федерацию в «серый список» налоговых юрисдикций.

«Это пример двойных стандартов, связанных с санкционной политикой и отношением Европы к России в целом. Много лет российские налоговики работали в плотном контакте со всеми мировыми юрисдикциями, осуществляли предоставление информации по запросу, в том числе создавались автоматические системы обмена информации», - рассказывает Кирьянов.

По словам эксперта, позиция западных стран в отношении России мешает осуществлять такое сотрудничество в рамках обмена налоговыми данными, в рамках борьбы с организованной международной преступностью, в рамках борьбы с международным терроризмом.

Кроме того, заместитель председателя Комитета по экономической политике ГД РФ добавил, что для российских налогоплательщиков попадание России в «серый список» налоговой юрисдикции не несет никакой угрозы.

«Если мы говорим про физических лиц, то для них вообще пройдет незамеченным. Если мы говорим про юридические лица, соответственно, им необходимо принимать и политические решения, и как мы всегда говорили, регистрируйтесь на родине, делайте ваши дела в России, платите деньги в российский бюджет, и тогда у вас будет у кого просить защиты и помощи», - объяснил Артем Кирьянов.

Напомним, Евросоюз обновил так называемый «серый список» налоговых юрисдикций, включив в него Российскую Федерацию и ряд других стран. На данный момент в данный список Европейского союза входят 16 государств.