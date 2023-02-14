Путин заявил, что права и свободы россиян должны быть защищены

Президент РФ отметил, что защита прав, свобод и интересов россиян является залогом развития России как демократического государства.

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Права и свободы россиян должны быть надежно защищены, так как это является залогом развития страны. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе совещания судей судов общей юрисдикции, военных и арбитражных судов Российской Федерации.

«Важно, чтобы принятые по итогам съезда решения вели к реальным изменениям, повышали качество работы судебной системы - а значит, делали более доступной и эффективной защиту прав, свобод и законных интересов наших граждан. В этом залог развития России как правового демократического государства», - заявил Путин.

Ранее Путин в ходе встречи с генеральным прокурором РФ Игорем Красновым заявил о необходимости контролировать соблюдение прав россиян, призванных в рамках частичной мобилизации. Российский лидер указал на особую миссию прокуратуры во многих направлениях.