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В Ростове-на-Дону прошла военная реконструкция в честь 80-летия освобождения города

Андрей Аркадьев
Виталий Никулин
13:37 14.02.2023
Сегодня, 14 февраля, исполняется 80 лет со дня освобождения Ростова-на-Дону от немецко-фашистских захватчиков в 1943 году.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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В Ростове-на-Дону прошла реконструкция, приуроченная к 80-летию со дня освобождения города. Жители и гости Донской столицы от немецко-фашистских захватчиков смогли увидеть ключевые эпизоды легендарной битвы.

Использовались маузеры, огнеметы, пулеметы MG 42, прозванные «машинкой смерти» против ППШ, винтовок Мосина и штыковой атаки. Воссоздана атмосфера февраля 1943 года. И также как тогда в освобождении Ростова-на Дону, участвуют бойцы со всей страны. Юрий приехал на реконструкцию битвы из Мариуполя. Даже судя по этой реконструкции, видно с какой интенсивностью и с каким ожесточением шли бои за освобождение Ростова-на-Дону.

За 205 дней в немецкие концлагеря было угнано 53 тысячи человек, около 40 тысяч мирных жителей и военнопленных расстреляны. Елена Петровна не сдерживает эмоций, когда читает строки сборника воспоминаний военных лет. Книга «Ростов под тенью свастики» - один из главных трудов ее супруга, известного советского и российского ученого Владислава Смирнова.

«Даже немецкие историки Второй мировой войны поставили в списки мемуаров эту книгу на шестое место. Благодаря этой книге, мир узнал, как Ростов прожил в двух оккупациях», - рассказала заслуженный работник культуры РФ, почетный радист России Елена Петрова.

В эту же книгу вошла и удивительная история спасения самой Елены Смирновой. Вопреки уговорам врачей, ее забрали из роддома всего через пять дней после рождения. Буквально через несколько часов в ходе фашистского авиаудара он будет стерт с лица земли. До самого освобождения девочка будет жить под обстрелами.

Главным препятствием на пути к освобождению Ростова-на-Дону был как раз сам Дон. Атаковать красноармейцам приходилось с левого пологого берега правый – крутой. На белом льду они были как на ладони. В этих боях полегло более 18 тысяч советских солдат. Часть из них захоронена в Кумженской роще.

Военный историк Владимир Афанасенко рассказывает, что части Красной армии в Ростов заходили с трех направлений. В первый день боев в город удалось ворваться только одному батальону под командованием Гукаса Мадояна. Почти шесть суток около 800 человек удерживали небольшой плацдарм вокруг железнодорожного вокзала и паровозоремонтного завода. Бойцы оттягивали на себя огромные силы противника. Было отбито более 30 атак. При отходе раненые приняли решение не быть обузой для товарищей и дать последний бой.

«Немцы использовали огнеметы, решили выжигать. Сутки не могли пройти сквозь этих умирающих израненных бойцов», - рассказал старший научный сотрудник Южного научного центра Российской Академии наук Владимир Афанасенко.

В результате Ростовской наступательной операции советские войска продвинулись на 300 - 450 километров. Вернули «Ворота Кавказа» и отрезали северокавказской группировке врага пути отхода в Донбасс.

На фоне здания, где во время войны располагался штаб оккупационных сил, в честь 80-летнего юбилея освобождения города жители разворачивают флаги России и знамена Победы. В честь праздника их провезут по всем главным улицам и площадям южной столицы.

На днях в Краснодаре также прошли памятные мероприятия в честь 80-летия освобождения города.

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