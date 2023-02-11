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Крикалев: причиной утечки на «Прогрессе МС-21» могло быть попадание микрометеорита

Максим Крюков
20:03 11.02.2023
Сергей Крикалев отметил, что внешний осмотр или получение высококачественных фотографий позволят сузить диапазон поиска и определить точную причину происшествия.
© Видео: Роскосмос © Фото: Роскосмос
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Происшествие на грузовом корабле «Прогресс МС-21» схоже с инцидентом на «Союзе МС-22», который случился в декабре прошлого года. Об этом заявил исполнительный директор по пилотируемым космическим программам Роскосмоса Сергей Крикалев.

«На грузовом корабле, который уже несколько месяцев пристыкован к станции, произошла утечка теплоносителя с системы терморегулирования. Ситуация в чем-то похожая на то, что у нас произошло с кораблем в середине декабря. Комиссия, которая у нас определяла, что произошло с кораблем, провела довольно глубокий анализ и пришла к заключению, что наиболее вероятной причиной является попадание микрометеорита. Но сейчас в какой-то мере ситуация похожая», - сказал он.

Крикалев добавил, что пока не видно поврежденного участка на радиаторе. По его словам, сейчас необходимо понять, каким образом получить информацию о том, как выглядит эта дырка, что могло быть причиной, так как внешний осмотр или получение высококачественных фотографий позволят сузить диапазон поиска.

Ранее в Роскосмосе сообщили, что контур транспортного грузового корабля «Прогресс МС-21», затопление которого запланировано на 18 февраля, разгерметизирован. В госкорпорации уточнили, что корабль изолирован от общего объема Международной космической станции, переходной люк закрыт. Температура и давление на борту станции находятся в норме, жизни и здоровью экипажа ничего не угрожает.

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